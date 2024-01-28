28 января
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Происшествия

Режим ЧС ввели на месте обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону

В районе обрушения стены жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону вводят режим ЧС, сообщает ТАСС.

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

Жертв нет.

Стена рухнула накануне поздним вечером.

В этом доме всего 156 жилых помещений, зарегистрированы 247 человек, указывает Газета.Ru. На момент инцидента в здании находились 95 человек, их всех эвакуировали.. В пятиэтажке три подъезда. Существует угроза обрушения первого подъезда, пишет Lenta.ru.

В 2020 году здание признано аварийным. Тогда жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но они не согласились .

Прокуратура начала проверку. На месте работали все экстренные службы города.

В ноябре прошлого года два подъезда пятиэтажного дома обвалилась в Астрахани.

Известно, что предварительная причина обрушения части дома в Астрахани — подмыв фундамента сточными водами. Со слов местных, в одной из квартир прорвало батарею.

Отмечается, что ранее жители не раз обращались с жалобами на трещины в доме. При этом пятиэтажка стояла в очереди на капитальный ремонт.

В результате обрушились третий и четвертый подъезды.

Одна жительница дома погибла во время обрушения, ей было 84 года.

Всего эвакуировали 213 человек.

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