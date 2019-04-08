Режиссера Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста

8 апреля Московский городской суд постановил выпустить из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова и его подельников Юрия Итина и Софью Апфельбаум, передает РБК. Серебренникову изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Такие же решения приняты в отношении продюсера Юрия Итина и бывшей сотрудницы Министерства культуры, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

За что судят Серебренникова

Режиссера Кирилла Серебренникова арестовали по делу о хищении госсредств. По словам следователя СК РФ, ведущего дело режиссера, тот знал о махинациях с обналичиванием денег в «Седьмой студии»: в театральной труппе была черная касса для обналичивания денег.

Как заявляла на заседании сторона обвинения, на допросе предприниматель Синельников рассказал, что «составлял фиктивные договоры для обналичивания денег „Седьмой студии“ через принадлежащее ему компанию». По словам следователя, режиссера такие условия устраивали.

Серебренников ранее на суде прокомментировал: «Какие-то совершенно абсурдные вещи».