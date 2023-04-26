Рыбак подорвался на гранате в Сибири

Мужчина подорвался на гранате. О состоянии мужчины не сообщается.

По данным источника, это произошло на излюбленном рыбаками берегу в Куйбышеве.

На место выезжали экстренные службы. Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия утром находились саперы.

Ранее в Рубцовске парень подорвался на гранате, которую «нашел у магазина». Рубцовчанин заявил полицейским, что нашел боеприпас на улице.

Правоохранители склоняются к версии, что парень сам собирал боеприпас. Парня увезли в больницу с осколочными ранениями головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, а также открытым переломом руки.

По данным издания, решается вопрос о возбуждении дела в отношении рубцовчанина, имеющего судимость за «незаконное хранение наркотиков». Ранее британскую гранату времен Первой мировой войны нашли возле села в Алтайском крае.