В США мужчина достал из реки прикованный к гантели череп. Об этом сообщает KARK.

В Новом Орлеане произошел необычный случай. Местный житель занимался магнитной рыбалкой с Моста Магнолии, расположенного в районе Байю Сент-Джон. Используя леску и магнит размером с хоккейную шайбу, он доставал различные предметы со дна реки.

Внезапно мужчина выловил семикилограммовую гантель, к которой был прикреплен человеческий череп. По всей видимости, череп пролежал на дне достаточно долго, так как у него отсутствовали нижняя челюсть и верхние зубы.

Сразу после обнаружения пугающей находки мужчина сообщил о ней проезжавшим мимо полицейским. Полиция начала расследование и планирует опросить местных жителей. Патологоанатом и следователи работают над установлением личности жертвы, которой принадлежал череп.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае нашли череп древнего бизона.

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