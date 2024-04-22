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Жизнь

В Алтайском крае нашли череп древнего бизона. Фото

На реке Поперечная в поселке Гавриловский Поспелихинского района два рыбака нашли череп древнего бизона. Об этом сообщает "Новый Путь".

В Алтайском крае нашли череп древнего бизона.
В Алтайском крае нашли череп древнего бизона.
Газета "Новый Путь"

Два рыбака увидели на берегу торчащий из земли рог и выкопали необычный череп с рогами.

Они решили поделиться фотографией в социальных сетях. Изображение увидела член Русского географического общества, учитель Гавриловской школы Анастасия Нижник. Она сразу же узнала рога бизона, которые видела в музее археологии и этнографии в Барнауле.

Специалисты из Барнаула и Челябинска подтвердили, что череп принадлежит древнему бизону. Однако, чтобы убедиться в этом окончательно, ученым необходимо произвести исследование в лаборатории.

Ранее стало известно, правда ли, что раньше на Алтае жили тигры.

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