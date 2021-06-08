Диковинные звери. Правда ли, что раньше на Алтае жили тигры

По свидетельствам очевидцев, в XIX и XX веках в дикой природе Алтая видели тигров. А на древних саркофагах они реалистично нарисованы. Так неужели эти хищники когда-то жили в алтайских широтах?

Что там насчет саркофагов?

По словам историка-краеведа Бориса Кадикова, в находках, относящихся к эпохе ранних кочевников 5−3 веков до н.э., тигры нарисованы весьма реалистично. Еще изображения тигров нашли на саркофаге из кургана у села Шибе, на конском убранстве в урочище Пазырык.

А где и когда на Алтае видели тигров?

В алтайских газетах и журналах, вышедших в XX веке, есть заметки о встречах с тиграми. «Диковинный зверь», по следам похожий на волка, а по причиненному вреду — на медведя, разорвал коров и серьезно поранил охотников. Мужики большой толпой ходили охотиться на него несколько раз и, наконец, убили.

«Зверь оказался весьма упитанным, он потянул на 290 килограммов, длина с хвостом его была 2 метра 80 сантиметров, а без хвоста — 1 метр 80 сантиметров», — так описывалось животное.

Весть о тигре на Алтае ушла в Петербург. По распоряжению царя Николая Академия наук выслала тысячу рублей, чтобы сделать чучело. Но часть денег по дороге похитили. Чучело все-таки сделали, но в музей, где оно должно было храниться, почему-то не попало.

Тигр в барнаульском зоопарке. Михаил Хаустов

И всё?

Нет. Ученый Альфред Брем, который путешествовал по Западной Сибири, видео в музее сразу два чучела тигров, убитых на Алтае. А еще о расселении на Алтае туранского тигра писал географ Григорий Спасский, живший в XIX веке.

То есть тигры когда-то жили на Алтае?

В исторической ретроспективе, близкой к нам — маловероятно, считает историк Борис Кадиков, сообщает altlib.ru.

Тигры охотились на кабанов. А те появлялись на Алтае только иногда, когда там складывалась благоприятная влажная обстановка и росли вкусные растения. В периоды увлажнения климата тигры вслед за мигрирующими кабанами попадали на Алтай.

Анна Карпова