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Происшествия

Сибиряка вместе с собакой ударило током во время рыбалки

В Иркутске мужчину ударило током во время рыбалки, сообщает «Иркутская электросетевая компания» на своей странице во «ВКонтакте».

Ну, за рыбалку!
Ну, за рыбалку!
опубликовано на ke6a.ru

Инцидент произошел 24 июня на заливе «Квадраты» — недалеко от плотины ГЭС. Также пострадала собака, которая находилась рядом с хозяином.

«Уважаемые любители рыбалки! Напоминаем, что поражение электрическим током происходит не только при соприкосновении удилища с высоковольтной линией, но даже при приближении к ней», — обратились в компании к любителям порыбачить.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. О состоянии собаки не сообщают. Как видно на кадрах, у реки находится знак, который предупреждает об опасности.


В электросетевой компании дали несколько советов рыбакам:

  • воздержитесь от рыбалки под ЛЭП;
  • не ловите рыбу, не разводите костры и не организовывайте места для пикника вблизи энергообъектов;
  • если у вас телескопическая удочка, переносите ее только в собранном виде;
  • по возможности не используйте углепластиковые удилища, высокая проводимость этого материала делает ловлю рыбы в охранных зонах ЛЭП смертельно опасной;
  • будьте внимательны, обращайте внимание на предупреждающие знаки, не нарушайте их целостность.

Ранее за сутки два человека скончались от удара молнии на «заколдованном месте» в Новосибирской области.

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