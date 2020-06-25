Сибиряка вместе с собакой ударило током во время рыбалки

Инцидент произошел 24 июня на заливе «Квадраты» — недалеко от плотины ГЭС. Также пострадала собака, которая находилась рядом с хозяином.
«Уважаемые любители рыбалки! Напоминаем, что поражение электрическим током происходит не только при соприкосновении удилища с высоковольтной линией, но даже при приближении к ней», — обратились в компании к любителям порыбачить.
Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. О состоянии собаки не сообщают. Как видно на кадрах, у реки находится знак, который предупреждает об опасности.
В электросетевой компании дали несколько советов рыбакам:
- воздержитесь от рыбалки под ЛЭП;
- не ловите рыбу, не разводите костры и не организовывайте места для пикника вблизи энергообъектов;
- если у вас телескопическая удочка, переносите ее только в собранном виде;
- по возможности не используйте углепластиковые удилища, высокая проводимость этого материала делает ловлю рыбы в охранных зонах ЛЭП смертельно опасной;
- будьте внимательны, обращайте внимание на предупреждающие знаки, не нарушайте их целостность.
Ранее за сутки два человека скончались от удара молнии на «заколдованном месте» в Новосибирской области.