Сибиряка вместе с собакой ударило током во время рыбалки

В Иркутске мужчину ударило током во время рыбалки, сообщает «Иркутская электросетевая компания» на своей странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 24 июня на заливе «Квадраты» — недалеко от плотины ГЭС. Также пострадала собака, которая находилась рядом с хозяином.

«Уважаемые любители рыбалки! Напоминаем, что поражение электрическим током происходит не только при соприкосновении удилища с высоковольтной линией, но даже при приближении к ней», — обратились в компании к любителям порыбачить.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. О состоянии собаки не сообщают. Как видно на кадрах, у реки находится знак, который предупреждает об опасности.



В электросетевой компании дали несколько советов рыбакам:

воздержитесь от рыбалки под ЛЭП;

не ловите рыбу , не разводите костры и не организовывайте места для пикника вблизи энергообъектов;

не разводите костры и не организовывайте места для пикника вблизи энергообъектов; если у вас телескопическая удочка , переносите ее только в собранном виде;

переносите ее только в собранном виде; по возможности не используйте углепластиковые удилища , высокая проводимость этого материала делает ловлю рыбы в охранных зонах ЛЭП смертельно опасной;

высокая проводимость этого материала делает ловлю рыбы в охранных зонах ЛЭП смертельно опасной; будьте внимательны , обращайте внимание на предупреждающие знаки , не нарушайте их целостность.

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