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Происшествия

Рыцарские доспехи, чучело медведя: опубликовано видео из резиденции Васи Бандита

Следственный комитет России опубликовал оперативную съемку, проводившуюся 9 июня в особняке задержанного по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

На кадрах виден интерьер резиденции подозреваемого в Подмосковье — дом оформлен в эклектичном стиле, стены украшены головами животных, в холле стоят чучело медведя и рыцарские доспехи, а двор украшает фонтан.

Задержанный был неоднократно судим за вымогательства, бандитизм и разбой. По версии следствия, он координировал связи между ОПГ и принимал участие в распределении доходов, полученных преступным путем в течение 27 лет.

Возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии <вор в законе> по статье 210.1 Уголовного кодекса, проводятся обыски и прочие следственные действия, пишет News.ru.

Чемодан, вокзал

Ранее сообщалось, что «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

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