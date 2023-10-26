Родители недовольны новосибирскими учителями, которые оскорбляют детей

Родители обвиняют учителей одной из новосибирских школ в оскорблении учеников, сообщает " КП-Новосибирск ".

У пятиклассников произошел конфликт с классным руководителем. Он называл детей «дебилами» или «животными». Потом начались проблемы с другими учителями.

По словам взрослых, на уроках детям не дают высказать свое мнение и не объясняют, из-за чего случился конфликт.

Самый большой скандал произошел с учителем физкультуры. Двум детям женщина сказала, что они плохо пахнут. Родители возмутились, на что последовало оправдание: учительница имела ввиду не конкретных детей, а тех, кто не переодевается на занятия.

Родители высказали претензию директору, та заставила педагогов извиниться.

Пока детей не трогают, но родители боятся, что после каникул будут новые конфликты.

Ранее в Новоалтайске мальчик пострадал, упав со школьных перил.