28 октября
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Происшествия

Родители недовольны новосибирскими учителями, которые оскорбляют детей

Родители обвиняют учителей одной из новосибирских школ в оскорблении учеников, сообщает "КП-Новосибирск".

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

У пятиклассников произошел конфликт с классным руководителем. Он называл детей «дебилами» или «животными». Потом начались проблемы с другими учителями.

По словам взрослых, на уроках детям не дают высказать свое мнение и не объясняют, из-за чего случился конфликт.

Самый большой скандал произошел с учителем физкультуры. Двум детям женщина сказала, что они плохо пахнут. Родители возмутились, на что последовало оправдание: учительница имела ввиду не конкретных детей, а тех, кто не переодевается на занятия.

Родители высказали претензию директору, та заставила педагогов извиниться.

Пока детей не трогают, но родители боятся, что после каникул будут новые конфликты.

Ранее в Новоалтайске мальчик пострадал, упав со школьных перил.

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