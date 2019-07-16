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Происшествия

Родные ветерана отказалась забирать из полиции выловленную из алтайской реки урну с его прахом

Родственники Евгения Доильницына не собираются забирать из отделения полиции урну с его прахом, которую отдыхающие выловили в реке Чумыш 14 июля. Об этому журналистам «Катунь 24» сказал Алексей Доильницын, сын умершего ветерана. В «Единой России» заявили, что будут добиваться подобающего захоронения праха.

Мост через Чумыш в Тальменском районе.
Мост через Чумыш в Тальменском районе.
altairegion22.ru

По словам Алексея Доильницына, последней волей усопшего было погребение в родных краях. Сын оставил урну с прахом в Чумыше. Родные считают, что они выполнили последнюю волю усопшего и уже попрощались с родственником.

Координатор проекта «Единой России» «Историческая память» в Алтайском крае Сергей Завалихин взял расследование инцидента под свой контроль. «Это недопустимо само по себе. <.> Мы будем добиваться того, чтобы прах был захоронен с почестями подобающим образом», — цитирует Завалихина пресс-служба партии.

Как ранее писал altapress.ru, Евгений Доильницын родился в 1918 году, а умер в ноябре 2018 года. Участвовал в боях за освобождение Киева. В декабре 1943 году получил тяжелое ранение. В сентябре 1946 года уволен в запас в звании гвардии лейтенанта.

С 1958 года был научным сотрудником ЗСФАН СССР. С 1991 года вышел на пенсию.

Имеет ордена Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медали «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда».

Его мемуары вошли в рукописную книгу воспоминаний бывших сотрудников и студентов Новосибирского химико-технологический техникума (ныне колледжа) им. Д.И. Менделеева.

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