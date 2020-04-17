Родственники «потеряли» 60 из 80 заключенных сибирской колонии, в которой подавили бунт

Известно местонахождение только четверти заключенных исправительной колонии № 15 в Ангарске, где 10 апреля произошел бунт осужденных, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Об этом рассказала правозащитница общественной организации «Сибирь без пыток» Наталья Хроменкова.

По ее словам, из 80 осужденных, родственники которых обратились за помощью, в учреждениях ГУФСИН Иркутской области смогли обнаружить только 20 человек.

«Не нашли 60 заключенных. Их местоположение до сих пор неизвестно, хотя официальные запросы в ведомство мы направили сразу после волнений в колонии. Упомянутые 20 — их родственники с боем узнавали, где они находятся. Прозванивали управление, приходили туда лично. Официального ответа службы исполнения наказаний до сих пор нет», — разъяснил правозащитник Святослав Хроменков.

Список тех заключенных, которых не смогли найти, в ближайшее время отправят спецдокладчику ООН, предупредили активисты.

Тюрьма. Анна Зайкова.

Ранее сообщалось, что бунт в колонии начался с избиения одного из заключенных. После чего он нанес себе ранение, далее, как утверждает пострадавший, его вновь избили, после чего в знак протеста раны себе нанесли все заключенные.

По другим данным, бунт начался после ужесточения режима из-за введения режима самоизоляции в Иркутской области.

По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные исправительной колонии напали на сотрудника учреждения, посе его госпитализирован с телесными повреждениями.

15 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт в колонии в Ангарске устроили внешние силы. Он подчеркнул, что условия в колонии приличные и предпосылок для возмущения не было.