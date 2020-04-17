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Происшествия

Родственники «потеряли» 60 из 80 заключенных сибирской колонии, в которой подавили бунт

Известно местонахождение только четверти заключенных исправительной колонии № 15 в Ангарске, где 10 апреля произошел бунт осужденных, сообщает «Сибирь.Реалии».

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

Об этом рассказала правозащитница общественной организации «Сибирь без пыток» Наталья Хроменкова.

По ее словам, из 80 осужденных, родственники которых обратились за помощью, в учреждениях ГУФСИН Иркутской области смогли обнаружить только 20 человек.

«Не нашли 60 заключенных. Их местоположение до сих пор неизвестно, хотя официальные запросы в ведомство мы направили сразу после волнений в колонии. Упомянутые 20 — их родственники с боем узнавали, где они находятся. Прозванивали управление, приходили туда лично. Официального ответа службы исполнения наказаний до сих пор нет», — разъяснил правозащитник Святослав Хроменков.

Список тех заключенных, которых не смогли найти, в ближайшее время отправят спецдокладчику ООН, предупредили активисты.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Ранее сообщалось, что бунт в колонии начался с избиения одного из заключенных. После чего он нанес себе ранение, далее, как утверждает пострадавший, его вновь избили, после чего в знак протеста раны себе нанесли все заключенные.

По другим данным, бунт начался после ужесточения режима из-за введения режима самоизоляции в Иркутской области.

По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные исправительной колонии напали на сотрудника учреждения, посе его госпитализирован с телесными повреждениями.

15 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт в колонии в Ангарске устроили внешние силы. Он подчеркнул, что условия в колонии приличные и предпосылок для возмущения не было.

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