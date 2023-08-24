Роковой рейс 1047 черного августа. Во время теракта на борту пассажирского самолета погибли барнаульские бортпроводники

24 августа 2004 года в России с разницей в 30 минут в воздухе взорвались два авиалайнера — Ту-134 авиакомпаний «Волга-Авиаэкспресс» и Ту-154 «Сибири». Самолеты подорвали смертницы. Погибли все пассажиры и члены экипажей — всего 90 человек.

Церемония прощания с бортпроводниками в барнаульском аэропорту, 2004 год.

Ту-154 выполнял рейс Москва (Домодедово) — Сочи. Борт обслуживали четверо барнаульских бортпроводников — Марина Худеева, Ольга Быковская, Яна Тарсукова и Сергей Иванов. Они работали в алтайском филиале авиакомпании "Сибирь". Altapress.ru вспоминает, что произошло в тот роковой день.

Захват самолета и смертница

Над Ростовской областью с экранов радаров пропал борт, летевший в Сочи. Экипаж успел подать сигнал SOS. <Позднее авиакомпания "Сибирь" официально подтвердила наличие сигнала о захвате Ту-154.>

Смертница взорвала себя на борту. В 22:53 в хвостовой части прогремел взрыв. Лайнер начал стремительно терять высоту. В 22:55 бортовой самописец отключился.

Погибли все, кто находился на борту самолета — 46 человек, из них 8 — члены экипажа.

Обломки Ту-154 и тела погибших, которые были разбросаны в радиусе нескольких километров, обнаружили на следующий день в Ростовской области возле поселка Глубокий.

Эквивалент

Спецслужбы установили, что террористка собрала бомбу уже на борту самолета — в туалете. Мощность взрывных устройств составила несколько сотен граммов в тротиловом эквиваленте.

Незадолго до взлета

«Я видела их всех за пять часов до трагедии, наша бригада выполняла такой же рейс ровно за сутки до этого…» — вспоминала в 2004 году Лариса Маркова, бортпроводница авиакомпании «Сибирь», писал "Свободный курс".

Предчувствие

Никто в это время не знал, что до Сочи эта бригада так и не долетит. Перед тем как попрощаться с Ларисой, Марина Худеева вдруг сказала: «Вот вроде бы и рейс хороший — в Сочи, мне бы радоваться, а что-то особо не хочется туда лететь».

Яне Тарсуковой, еще одной погибшей бортпроводнице, было 30 лет. Ей еще и 20 не было, когда она бортпроводником устроилась.

"Она была очень яркой, позитивной девчонкой. Янка — всегда с улыбкой на лице. У нее было много поклонников. Но мне кажется, что уже в 10-11 классах она мечтала только о полетах", — вспоминал одноклассник Яны.

Сергею Иванову было 37 лет, у него остались двое детей. Бригадир бортпроводников Ольга Быковская была очень требовательной. На то и бригадир.

Сняли с рейса

На следующий день в планах на тот же рейс Москва — Сочи была барнаульская бригада, но стюардов сняли с рейса — чтобы бортпроводники не испытали лишний стресс.

Надломленное крыло

30 августа 2004 года в барнаульском аэропорту собралось несколько тысяч человек — попрощаться с четырьмя барнаульскими бортпроводниками рейса 1047 Москва — Сочи, погибшими 24 августа.

В Барнауле на Власихинском кладбище у могил четырех бортпроводников теперь возвышается обелиск в форме крыла самолета с надписью «Сибирь».

Надломленное крыло падающего самолета установлено над могилами четырех погибших алтайских бортпроводников.

Четыре звезды срываются с кончика крыла и устремляются в небо. Черный осколок врезается в крыло и рассекает его на две половины — разделяет два мира. Из разлома просачивается красный цвет. Ярко-красные цифры "2004" постепенно приобретают траурный цвет.

Мемориальный комплекс. www.altairegion22.ru

На месте крушения Ту-154 — в поселке Глубокий — через три года после трагедии открыли мемориал, посвященный жертвам катастрофы.

Трагическая дата

"Это был шок для всех... Я хорошо знал троих из них. Знаком с их родителями... На Як-40 в Барнаульском авиаотряде летал отец Ольги Быковской... У Сергея Иванова отец здесь долго работал... Это тяжело вспоминать. Невозможно просто. Мы каждый год в трагическую дату посещаем Власихинское кладбище, мемориальный комплекс в честь погибших ребят. Говорят, время сглаживает раны. Это — говорят...", — рассказывал altapress.ru генеральный директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

24 августа 2023 года барнаульские авиаторы вновь соберутся у "крыла" на Власихинском кладбище — почтить память коллег.

Огромное небо

У авиаторов есть пословица — "Летчики не умирают. Они улетают и не возвращаются".

Небо пухом всем летевшим 24 августа 2004 года на Ту-154, рейс №1047. И — светлая память погибшим в авиакатастрофах.