21 июня
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Происшествия

Роковой "Титаник": стало известно о недостатке батискафа, пропавшего в глубине океана. Подводная съемка

Эксперт указал на недостаток батискафа, который пропал в Атлантике, пишет NBC News.

«Титаник».
«Титаник».
Соцсети.

Это признаки циклической усталости. Поэтому глубина его погружения снизилась до трех тысяч метров. При этом обломки «Титаника» находятся на глубине 3,7- 3,8 тыс. метров, напоминает Газета.Ru.

Что произошло

В северной части Атлантического океана идут поиски батискафа, пропавшего во время туристического экспедиционного спуска к обломкам «Титаника».

Субмарина пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения.

Ранее показали первую подводную съемку после крушения "Титаника".

Подводная съемка

Погружение с последующей съемкой произошло в 1986 году. Это первое видеодоказательство обнаружения «Титаника» после трагических событий в апреле 1912 года.

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