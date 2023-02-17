17 февраля
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Жизнь

Показали первую подводную съемку после крушения «Титаника». Видеодоказательство

Американские океанологи опубликовали видео первых подводных съемок затонувшего «Титаника».

«Титаник».
«Титаник».
Соцсети.

Погружение с последующей съемкой произошло в 1986 году. Это первое видеодоказательство обнаружения «Титаника» после трагических событий в апреле 1912 года.

Обломки корабля впервые нашли 1 сентября 1985 года. Группа исследователей обнаружила большие куски мусора на 4 км ниже поверхности Атлантики, в 650 км от Ньюфаундленда, пишет mail.ru.

Кино

Показ отснятого материала приурочили к 25-летию обновленной версии оскароносного фильма «Титаник» режиссера Джеймса Камерона.

Ранее по сборам после повторного показа в кинотеатрах «Титаник» обогнал вторую часть «Аватара».

Между тем в сети появились эпичные фотографии «телецкого Титаника», лежащего на дне озера. Судно все еще находится в неплохом состоянии, кое-где сохранилась краска, имеются целые иллюминаторы, хоть иногда и с трещинами.

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