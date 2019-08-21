В Сети появились эпичные фотографии «телецкого Титаника», лежащего на дне озера

«В июле снова нам удалось добраться до последнего пристанища судна „Ирбис“ в Камгинском заливе и обследовать его при хорошей видимости и освещенности. Несмотря на серьезную научную нагрузку нашей экспедиции, невозможно было не предаться созерцанию завораживающего зрелища — из сумрака постепенно вырисовываются сначала очертания, а потом и детали 20-и метрового затонувшего катера», — говорится в сообщении заповедника.
Ученые отмечают, что судно все еще находится в неплохом состоянии, кое-где сохранилась краска, имеются целые иллюминаторы, хоть иногда и с трещинами.
«Ирбис» затонул в Телецком озере в 1993 году. Предназначался он для буксировки малых судов, перевозки в трюмах 10−15 тонн груза, перевозка до 12 пассажиров.