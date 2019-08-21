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21 августа 14°C

В Сети появились эпичные фотографии «телецкого Титаника», лежащего на дне озера

Специалисты Алтайского государственного природного биосферного заповедника продолжают изучать таинственные места Телецкого озера. На днях на своем сайте они выложили красивые снимки судна, покоящегося на дне водоема.

Теплоход "Ирбис" на дне Телецкого озера
Теплоход "Ирбис" на дне Телецкого озера
Роман Воробьев, Татьяна Клименко. http://www.altzapoved.ru/

«В июле снова нам удалось добраться до последнего пристанища судна „Ирбис“ в Камгинском заливе и обследовать его при хорошей видимости и освещенности. Несмотря на серьезную научную нагрузку нашей экспедиции, невозможно было не предаться созерцанию завораживающего зрелища — из сумрака постепенно вырисовываются сначала очертания, а потом и детали 20-и метрового затонувшего катера», — говорится в сообщении заповедника.

Ученые отмечают, что судно все еще находится в неплохом состоянии, кое-где сохранилась краска, имеются целые иллюминаторы, хоть иногда и с трещинами.

«Ирбис» затонул в Телецком озере в 1993 году. Предназначался он для буксировки малых судов, перевозки в трюмах 10−15 тонн груза, перевозка до 12 пассажиров.

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