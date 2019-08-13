Диких животных в алтайском заповеднике будет навещать робот-разведчик

В Алтайском биосферном заповеднике запустили робота-разведчика, способного подъезжать к животным на небольшие расстояния и снимать фото и видео. Его показали на волонтерской смене инженерной школы «Зеленые роботы» на берегу Телецкого озера, рассказали в заповеднике.

Эксперты и школьники собрались в поселке Яйлю. Впервые в программу включили демонстрационные полеты на дронах с видео-управлением через шлемы виртуальной реальности, запустили вездеходный малошумный робот-разведчик, который может подъезжать близко к животным.

Кстати, проект «Зеленые роботы» в 2018 году представили в Сколково. Тогда опыт развития общинных кружков робототехники в сельской местности Республики Алтай вызвал оживленную дискуссию представителей крупнейших кружковых движений России.

Ранее научный отдел Алтайского заповедника поделился снимками обитателей побережья Телецкого озера после очередной проверки установленных на этой территории камер фоторегистраторов.