Росавиация запросила все документы об испытаниях SuperJet 100

Росавиация после катастрофы в «Шереметьево» запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) всю информацию о сертификации самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает « Интерфакс ».

«В связи с публикациями в СМИ Росавиация подтверждает, что в МАК направлен запрос незамедлительно представить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета „Сухой Суперджет“ RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100)», — сказали в Росавиации.

Первичную сертификацию самолета данного типа проводил МАК.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 Москва — Мурманск SSJ-100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, пишет bfm.ru.

Самолет

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Это первый самолет, разработанный в России после распада СССР.

Выкатка первого опытного экземпляра состоялась в 2007 году. Четыре года спустя самолет получил сертификацию Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а в 2012 году — сертификат Европейского агентства по безопасности гражданской авиации.

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

Авиапроисшествия с Sukhoi Superjet 100

В мае 2012 года крушение в ходе демонстрационного полета потерпел предсерийный экземпляр. Погибли все находившиеся на борту 45 человек. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

В июле 2013 года еще один предсерийный Superjet сотой модели приземлился с убранными шасси. На борту находились пять человек, один человек получил незначительные травмы. У самолета был поврежден правый двигатель. После ремонта самолет продолжил полеты.

Предпоследней аварией стала нештатная ситуация на борту Superjet, выполнявшего посадку в аэропорту Якутска, в октябре прошлого года. Самолет, принадлежавший российской авиакомпании «Якутия», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека. Жертв не было, четверо пассажиров обратились за медпомощью.