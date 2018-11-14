Росгвардейцы и монтер спасли 5 человек при пожаре в Алтайском крае

Сотрудники Росгвардии и электромонтер спасли пятерых жильцов дома при пожаре в райцентре Михайловское в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на выходных. Около часа ночи росгвардейцы Василий Моргунов и Тимур Дусаев возвращались в подразделение и увидели сильное задымление на улице Островского. Они позвонили пожарным и двинулись к месту ЧП. У дома горели крыша и веранда, огонь перекинулся на гараж.

«Предположив, что жильцы дома спят и ни о чем не подозревают, водитель Тимур Дусаев включил спецсигнал служебного автомобиля, после чего прапорщик Василий Моргунов и электромонтер Алексей Климов зашли внутрь горящей постройки», — отмечают в ведомстве.

В одной из квартир обнаружили двух спящих пожилых людей, их разбудили и вывели на улицу. Тимур Дусаев увидел, что огонь перекрыл вход в квартиру на первом этаже, разбил окно и также проник внутрь. Он помог выйти мужчине и женщине, а сам на руках вынес их пятилетнего ребенка.

Погорельцев усадили в служебный автомобиль, ребенка закутали в куртку, которую снял с себя Тимур Дусаев. После этого мужчина отогнал на безопасное расстояние припаркованные у дома автомобили жильцов.

Росгвардейцы также помогали пожарным в тушении. По предварительной информации, возгорание произошло из-за перекала печи в одной из квартир.