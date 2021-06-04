Росгвардейцы в Алтайском крае уберегли детский дом от пожара

Сотрудники Росгвардии в Алтайском крае заметили возгорание рядом с детским домом в Павловске и бросились эвакуировать детей.

Во время патрулирования старшина Павел Переверзев и сержант Захар Орлов увидели дым в районе центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Росгвардейцы приблизились и поняли, что горят хозяйственные постройки и деревянный забор частного дома, при этом огонь уже перекинулся на жилой дом.

Правоохранители сообщили о пожаре в дежурные службы полиции и МЧС.

«Выяснив, что в жилом доме нет людей, вместе с работниками центра они эвакуировали на безопасное расстояние детей, раскатали рукава пожарного гидранта и начали тушить возгорание, не давая огню распространиться в сторону детского дома», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В результате ЧП сгорели хозяйственные постройки и часть веранды жилого дома. Обошлось без пострадавших людей.

Ранее пожарные спасли от огня поселок Малиновое Озеро.