Огонь едва не уничтожил поселок Малиновое Озеро в Алтайском крае

Как рассказали в ЦУРе, жители Михайловского района, да и всего Алтайского края до сих пор помнят трагедию 2010 года, когда полностью выгорело село Николаевка. Накануне, 26 мая, трагедия едва не повторилась в поселке Малиновое Озеров.

«В ЕДДС Михайловского района сообщили сразу о трех возгораниях рядом с поселком. Природные пожары успели разойтись на площади 15 гектаров. Жителей Малинового Озера сразу предупредили: есть угроза перехода огня на населенный пункт, началась подготовка к эвакуации жителей. Сотрудники администрации и полицейские прошли по дворам, чтобы информацию донести до каждого», — говорится в сообщении.