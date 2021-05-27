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Происшествия

Огонь едва не уничтожил поселок Малиновое Озеро в Алтайском крае

Поселок Малиновое Озеро в Алтайском крае пожарные спасли от огня. Жителей населенного пункта готовили к эвакуации, сообщили в Центре управления регионом.

Пожар рядом с поселком Малиновое Озеро.
Пожар рядом с поселком Малиновое Озеро.
ЦУР.

Как рассказали в ЦУРе, жители Михайловского района, да и всего Алтайского края до сих пор помнят трагедию 2010 года, когда полностью выгорело село Николаевка. Накануне, 26 мая, трагедия едва не повторилась в поселке Малиновое Озеров.

«В ЕДДС Михайловского района сообщили сразу о трех возгораниях рядом с поселком. Природные пожары успели разойтись на площади 15 гектаров. Жителей Малинового Озера сразу предупредили: есть угроза перехода огня на населенный пункт, началась подготовка к эвакуации жителей. Сотрудники администрации и полицейские прошли по дворам, чтобы информацию донести до каждого», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники МЧС России с необходимой техникой. Также к работе привлекли и сотрудников Степно-Михайловского лесничества, полицейских и людей из администрации села и района.

Из Кулунды прибыл пожарный поезд. Всего к тушению пожаров привлекли 149 человек и 53 единицы техники.

Угрозу пожара для села ликвидировали оперативно. Пожарные до последнего держали ситуацию под контролем.

В связи с произошедшим в МЧС в очередной раз подчеркивают — в регионе сохраняется опасность природных пожаров.

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