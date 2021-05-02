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Происшествия

Росгвардия задержала в Новоалтайске сбежавшего заключенного

В Новоалтайске экипаж Росгвардии задержал мужчину, сбежавшего из колонии-поселения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

«Предварительно установлено, что осужденный по ст. 167 УК РФ „Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений“ и приговоренный к трем годам лишения свободы самовольно покинул колонию-поселение», — сообщает ведомство.

Приметы разыскиваемого передали всем экипажам вневедомственной охраны. В тот же день во время патрулирования один из сотрудников заметил на улице похожего человека, который сразу же попытался скрыться.

«Беглеца» задержали и доставили в отдел полиции.

Напомним, 16 марта сотрудники отделения розыска УФСИН задержали в Новосибирске Валерия Вобликова. Вобликов неоднократно скрывался от правоохранителей, но самым эффектным его побегом стало исчезновение в Новоалтайске.

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