Роспотребнадзор назвал регионы, где больше всего людей с антителами к COVID-19

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы продолжаем мониторинг серологических исследований на COVID-19. Сегодня проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения. Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных, специальной методикой отобранных участников этого исследования — это Тюменская область — 24,5%, Тульская область — 27,8%, Санкт-Петербург — 26% - и Республика Татарстан — 31,5%", — сказала она.