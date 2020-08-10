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10 августа
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Роспотребнадзор назвал регионы, где больше всего людей с антителами к COVID-19

Самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу выявили в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях, передает ТАСС.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
CC0

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы продолжаем мониторинг серологических исследований на COVID-19. Сегодня проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения. Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных, специальной методикой отобранных участников этого исследования — это Тюменская область — 24,5%, Тульская область — 27,8%, Санкт-Петербург — 26% - и Республика Татарстан — 31,5%", — сказала она.

Попова также напомнила, что Роспотребнадзор тщательно отслеживает открытие театральных, концертных и спортивных сезонов.

Напомним, что в Барнауле через две недели могут открыть кинотеатры, бассейны и театры.

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