Роспотребнадзор проводит проверку в алтайском райцентре из-за ужасного запаха

Проверка проводится по обращению Александра Хохлова, начальника отдела окружающей среды администрации Усть-Калманского района. Он рассказал об этом в беседе с altapress.ru.
По словам Хохлова, специалисты Роспотребнадзора уже приезжали в село и делали замеры. И приедут еще — проб берется несколько. Результаты обследования подготовят только в сентябре.
Напомним, в начале августа в редакцию altapress.ru обратились жители Усть-Калманки и пожаловались на ужасный запах в селе по вечерам. Он беспокоит людей уже около трех лет. Они считают, что источником «ароматов» является полигон жидких отходов Усть-Калманского маслосырзавода.
Директор завода Алексей Крысанов заявил, что впервые слышит о проблеме.