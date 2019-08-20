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Происшествия

Роспотребнадзор проводит проверку в алтайском райцентре из-за ужасного запаха

В райцентре Усть-Калманка Алтайского края Роспотребнадзор проводит проверку качества воздуха. Жители неоднократно жаловались на сильный неприятный запах, источником которого они считают Усть-Калманский маслосырзавод.

Полигон жидких отходов и свалка в Усть-Калманке.
Полигон жидких отходов и свалка в Усть-Калманке.
Жители села Усть-Калманка

Проверка проводится по обращению Александра Хохлова, начальника отдела окружающей среды администрации Усть-Калманского района. Он рассказал об этом в беседе с altapress.ru.

По словам Хохлова, специалисты Роспотребнадзора уже приезжали в село и делали замеры. И приедут еще — проб берется несколько. Результаты обследования подготовят только в сентябре.

Напомним, в начале августа в редакцию altapress.ru обратились жители Усть-Калманки и пожаловались на ужасный запах в селе по вечерам. Он беспокоит людей уже около трех лет. Они считают, что источником «ароматов» является полигон жидких отходов Усть-Калманского маслосырзавода.

Директор завода Алексей Крысанов заявил, что впервые слышит о проблеме.

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