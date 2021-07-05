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Происшествия

Россинянин поджег ночной клуб, в который не пустили

В Артеме Приморского края подожгли ночной клуб. Поджигателя зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

На допросе 42-летний мужчина признался, что накануне пришел в ночной клуб, однако сотрудники службы охраны его не впустили.

В результате между мужчинами произошла потасовка. Мужчина ушел, однако через три часа вернулся, поджег автомобильную шину, которую принес с собой, и оставил ее у входной двери, пишет «Росбалт».

Пожар повредил фасад здания и помещение кухонного блока. Сумма ущерба составила 53 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Соликамске россиянин поджег 10 человек во время драки.

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