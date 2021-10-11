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Происшествия

Россия приостановила ввоз некоторых китайских продуктов

Некоторые китайские продукты временно не допущены к ввозу в Россию.

Кукуруза.
Кукуруза.
СС0

Их импорт приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Продукты

ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои найдены в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, яйцах с десертом из шоколадного крема и печеньях с игрушкой-сюрпризом внутри.

Превышение

Во всех этих продуктах доля генно-модифицированного сырья превысила 0,9%. В некоторых продуктах содержание запрещенных веществ превышало допустимую норму в 5 раз.

В маркировках не было информации о содержании генетически модифицированных компонентов.

Особое распоряжение

Ввоз этих продуктов приостановлен до особого распоряжения. Ситуация взята на особый контроль.

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