Россияне инсценировали исчезновение дочери, чтобы она не пошла в школу

В Липецкой области родители инсценировали исчезновение собственной дочери, чтобы она не получила светского образования. Ребенка хотели отдать на воспитание к священнику.

Мать была категорически против обучения восьмилетней дочери в светской школе, сообщает GOROD48, ссылаясь на прокуратуру.

У ребенка не было никаких документов, но директор волевым решением и личным приказом зачислила девочку в школу. Тогда мать решила посоветоваться с отцом ребенка, который жил в Подмосковье.

Тот предложил тайно вывезти девочку, чтобы она жила у знакомого священника. Женщина передала девочку отцу Федору ночью на окраине села.

В День знаний, когда девочка не пришла на линейку, директор школы приехала в дом ее семьи, но мать ученицы солгала, что ребенок исчез.

Когда детектор лжи уличил женщину в том, что она соврала, начались масштабные поиски девочки.

Школа. Михаил Хаустов

В конце концов мать все же призналась, что дочь здорова и находится вместе с отцом. Уже 4 сентября ребенка нашли и осмотрели медики. Так как у девочки не было никаких документов, провели и экспертизу ДНК. Родители оказались ей родными.

Мать оштрафовали на 2 тыс. рублей за проживание без регистрации, пишет «Росбалт». В итоге женщина все же согласилась отдать дочку в школу. А оформлять свидетельство о рождении придется через суд.