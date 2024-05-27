Россияне начали массово лизать куриные яйца в надежде получить миллион рублей

Екатеринбуржцы надеются отравиться и получить за это миллион рублей. Для этого они начали лизать куриные яйца, сообщает Baza .

В Роспотребнадзор за последний месяц обратились 18 человек с жалобами на острое отравления продуктами из «Жизньмарта». Владелец сети магазинов Иван Зайченко признал проблему, затем извинился и пообещал выплатить по миллиону рублей всем пострадавшим.

После этого жители Екатеринбурга начали лизать куриные яйца и скупать продукты компании в надежде отравиться. Когда стали поступать жалобы на уже проверенную еду, Зайченко заявил, что «идея с миллионом была совершенно идиотская». Он снова извинился перед пострадавшими и подчеркнул, что компенсация будет выплачена только 18 людям, которые обращались в Роспотребнадзор ранее.

«Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — подытожил владелец «Жизньмарта».

Ранее массовое отравление суши произошло в Сибири.

Самое важное - в нашем Telegram-канале