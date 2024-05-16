Глава семьи еще в марте уехал на Кубу и там пропал в первый же день отдыха. Впоследствии родственникам заявили, что у мужчины случился сердечный приступ с летальным исходом.

Тело передали спустя несколько недель. На похоронах родственники не узнали главу семьи, но работники ритуальной службы пояснили, что внешность мужчины изменилась из-за бальзамирования, указывает Lenta.ru.

Уже после похорон родственникам сообщили, что произошла путаница во время организации перевозки. Дело в том, что в это же время на Кубе от сердечного приступа умер гражданин Канады.

И когда родственникам канадца передали его тело, они ужаснулись — тот выглядел на пару десятков лет моложе. Кубинские власти извинились перед семьей канадца и даже выплатили деньги, потраченные на транспортировку тела.

Семья россиян уже связалась с канадской. Сейчас идут переговоры об обмене телами.

Ранее сообщалось, что врачи ошибочно сообщили родным о смерти пациента. И семья из подмосковного Солнечногорска похоронила другого человека.

Позже выяснилось, что пациент жив и находится в областной больнице в отделении для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. Теперь его семья пытается восстановить документы «умершего», поскольку без них его нельзя выписать из больницы.

Родственники обратились с заявлениями в генпрокуратуру, Росздравнадзор, уполномоченному по правам человека, губернатору Московской области и следователям.

Внучка потерпевшего рассказала, что ей также приходится заниматься и решением вопроса о выдаче разрешения на эксгумацию чужого тела из их семейного захоронения.

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