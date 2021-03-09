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Происшествия

Россияне замучали тюлененка до смерти, фотографируясь с ним

В Приморье прохожие замучили детеныша тюленя, оставшегося на берегу без матери, сообщает РИА Новости со ссылкой на реабилитационный центр «Тюлень».

Тюлень.
Тюлень.
https://ru.wikipedia.org

Тюлененок умер из-за стресса после того, как его брали на руки, чтобы сфотографироваться с ним или просто поиграть.

Инцидент произошел в поселке Зарубино в Хасанском районе. Белек оказался на берегу после ледолома и штормового ветра. Его звала из воды мать, но тюлень не вернулся в воду. На берегу собралась толпа, которая заинтересовалась тюлененком.

Прохожие вызвали представителей центра и до их прибытия охраняли животное от собак, однако отвезенный в центр реабилитации тюлененок умер от физиологических последствий сильного стресса, пишет «Росбалт». Специалисты подчеркнули, что детеныши диких животных очень пугливы и в случаях повышенного внимания со стороны людей могут умереть от выделения «гормонов стресса» — адреналина и кортизола.

Ранее ученые рассказали, почему погибли более 300 тюленей в России на побережье Каспийского моря в Дагестане. Это было связано, вероятнее всего, с выбросом природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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