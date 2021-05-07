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Происшествия

Россиянин истязал собаку, чтобы напугать бывшую возлюбленную

В Волгоградской области перед судом предстанет 21-летний мужчин. Он ответит за жестокое обращение с животными. Молодой человек безжалостно убил собаку, чтобы запугать бывшую подружку и ее супруга, пишут «Городские вести».

Собака.
Собака.
pixabay.com

«Он вывез свою собаку в лесополосу, — говорится в материалах уголовного дела. — Сначала пытался повесить беззащитное животное. Для этого перекинул цепь, прикрепленную к ошейнику, через ветки деревьев. Скинув питомца на землю, добил его ножом — нанес два удара в шею. От таких издевательств собака погибла на месте».

Все свои действия он зафиксировал на телефон.

Живодер рассказал, что кровавую расправу над животным и съемку этого процесса устроил, чтобы напугать экс-возлюбленную и ее мужа. Пара, по его словам, мешала ему нормально жить. Собаку ему в момент убийства было не жалко — для него она была лишь инструментом для воздействия на людей.

Дело по существу рассмотрит Городищенский районный суд.

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