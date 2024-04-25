Россиянин метнул ботинок в жену, а проломил голову дочери

Это произошло в Волгоградской области во время супружеской ссоры.

Девочку отвезли в детскую больницу. Врачи диагностировали перелом теменной части черепа и ушиб головного мозга, указывает Lenta.ru.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, как няня жестоко избила годовалого ребенка из-за политики и проблем в личной жизни.

Это случилось в Москве — няня после просьбы работодательницы отложить смартфон начала бить малыша.

В квартире были установлены камеры видеонаблюдения, о которых домработница заранее знала.

Пока девочка занималась, хозяйка решила посмотреть, что происходит дома. Она увидела, что няня отвлекается на смартфон и попросила ее отложить гаджет. Та убрала телефон, но тут же начала ругаться матом вслух.

Позже на записях с камер видеонаблюдения хозяева квартиры увидели, как женщина трясла мальчика, била его по ноге и плевала на голову. При этом следов на теле ребенка не оставалось. Другие их дети не жаловались на няню.

Когда супруги подали заявление в полицию, домработница во всем созналась.

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