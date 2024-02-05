Овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Кузбассе

В Беловском округе в поселке пес вырвался из вольера и набросился на ребенка. От полученных травм она скончалась на месте.

Mash Siberia сообщает, что малышка гостила у подруги своей мамы. Ее мать 38-летняя женщина воспитывает еще двух сыновей, не работает, семья считается неблагополучной.

Хозяйка собаки открыла вольер, чтобы дать воды. Она вырвалась и набросилась на ребенка.

Мать погибшей задержали, теперь она под подпиской.

Жители поселка отметили, что собака ни раз убегала из вольера, бросалась на людей. Сама женщина после происшествия убежала.

Ранее сообщалось, что россиянин выбил дверь в квартиру и избил собаку соседей.

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