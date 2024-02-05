Россиянин выбил дверь в квартиру и избил собаку соседей

Выяснилось, что собака долгое время лаяла и скулила — скучала по хозяевам.
Избив пса, мужчина положил животное в пакет и оставил в другом подъезде. Собаку в тяжелом состоянии доставили в ветклинику, указывает Газета.Ru.
Нападавшего задержали. Он рассказал, что устал от лая собаки.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под домашним арестом.
Ранее в Барнауле пожаловались на владелицу пятерых собак, которая жестоко с ними обращается.
Кроме того, горожанку обвиняют в плохом обращении с животными.
Собаки при этом породистые — лайки.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, как женщина удерживает собаку за поводок и бьет неизвестным предметом. Пес при этом скулит, а вторая собака наблюдает за этим зрелищем.
Сообщается, что все происходит на ул
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