Россиянин напился всласть пива и угнал катафалк, чтобы с ветерком покатать подруг

До девушек из-за состояния алкогольного опьянения он доехать так и не смог.
Вечером водитель ритуальной службы в поселке Кавалерово Приморского края решил развлечься. К нему пришел друг, который предложил навестить знакомых девушек из Арсеньева.
Мужчины решили — на такси ехать дорого и нельзя затем покататься с подругами.
Поэтому воспользовались служебным авто, но перед этим выпили пива и взяли его еще с собой в машину, описывает случившееся Газета.Ru.
Через несколько километров водитель потерял управление и опрокинул катафалк в кювет.
С места происшествия угонщики сбежали, бросив машину.
Теперь уже бывшего работника похоронного бюро ждет дело и оплата ремонта машины.
Возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля.
Ранее в Заринске загорелся ритуальный автобус прямо во время движения.