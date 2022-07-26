27 июля
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Происшествия

Россиянин напился всласть пива и угнал катафалк, чтобы с ветерком покатать подруг

В Приморье мужчина угнал катафалк, чтобы покататься на нем с подругами, пишет Telegram канал Amur Mash.

Катафалк.
Катафалк.
crematory22.ru

До девушек из-за состояния алкогольного опьянения он доехать так и не смог.

Вечером водитель ритуальной службы в поселке Кавалерово Приморского края решил развлечься. К нему пришел друг, который предложил навестить знакомых девушек из Арсеньева.

Мужчины решили — на такси ехать дорого и нельзя затем покататься с подругами.

Поэтому воспользовались служебным авто, но перед этим выпили пива и взяли его еще с собой в машину, описывает случившееся Газета.Ru.

Через несколько километров водитель потерял управление и опрокинул катафалк в кювет.

С места происшествия угонщики сбежали, бросив машину.

Теперь уже бывшего работника похоронного бюро ждет дело и оплата ремонта машины.

Возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля.

Ранее в Заринске загорелся ритуальный автобус прямо во время движения.

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