Россиянин не захотел делить имущество при разводе и нанял киллера для жены

Житель Симферополя не захотел делить совместно нажитое имущество с женой и ее отцом.
Вместе с матерью он продумал план преступления и нанял киллера за 2,5 млн рублей.
Когда заказчик встретился с исполнителем, тот показал ему постановочные снимки якобы на месте расстрела.
Сразу после этого заказчика задержали. Расправу инсценировали в интересах следствия. Задержанного и его мать на время следствия поместили в СИЗО.
Ранее в Санкт-Петербурге киллер выстрелил в голову водителя возле школы прямо на глазах у детей.
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