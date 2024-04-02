2 апреля
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Происшествия

Россиянин не захотел делить имущество при разводе и нанял киллера для жены

В Крыму задержали 42-летнего россиянина и его мать. Они готовили расправу над бывшей женой мужчины и ее отцом, сообщает Lenta.ru.

Криминал, пистолет.
Криминал, пистолет.
unsplash.com

Житель Симферополя не захотел делить совместно нажитое имущество с женой и ее отцом.

Вместе с матерью он продумал план преступления и нанял киллера за 2,5 млн рублей.

Когда заказчик встретился с исполнителем, тот показал ему постановочные снимки якобы на месте расстрела.

Сразу после этого заказчика задержали. Расправу инсценировали в интересах следствия. Задержанного и его мать на время следствия поместили в СИЗО.

Ранее в Санкт-Петербурге киллер выстрелил в голову водителя возле школы прямо на глазах у детей.

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