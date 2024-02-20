21 февраля
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Жизнь

В Санкт-Петербурге киллер выстрелил в голову водителя возле школы прямо на глазах у детей

Водителю, который привез детей к гимназии №622, неизвестный выстрелил в голову с пакетом в руках.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

SHOT сообщает, что предположительно киллер хотел убить отца детей, но ошибся.

Водитель черной "Камри" привез детей местного юриста к учебному заведению, он помогал им выйти через заднюю дверь, когда получил пулю в голову.

Неизвестный после совершенного скрылся, предположительно он хотел застрелить отца детей.

Семейный водитель в настоящее время находится в медучреждении в крайне тяжелом состоянии. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее сообщалось, что девушка напала на любовницу мужа с ножом и попросила сына заснять "расправу".

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