Девушка напала на любовницу мужа с ножом и попросила сына заснять "расправу"

Жительница алтайского села подозревала мужа в измене и решила расправиться с любовницей.

"Инцидент Барнаул" сообщает, что инцидент произошел 19 декабря минувшего 2023 года.

Женщина с несовершеннолетним сыном пришли в дом к предполагаемой сопернице, избила ее и нанесла лезвием кухонного ножа не менее 27 колото-резаных ран.

Все происходящее мать попросила заснять на видео. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В отношение преступницы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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