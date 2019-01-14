Россиянин пытался проверить невзорвавшуюся петарду и погиб

Мужчина вместе с семьей и друзьями вышел на улицу для взрыва петарды. Ему показалось, что время ожидания залпа изрядно превышено.
«Не соблюдая правила безопасности при запуске пиротехнических изделий, мужчина начал собственную проверку. Он наклонился над установкой в тот момент, когда произошел запуск. От полученных телесных повреждений головы и лица сельчанин скончался на месте», — пояснили в региональном Следственном комитете.
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, пишет znak.com. По результатам процессуальной проверки будет принято решение.