Залп новогоднего салюта попал в ЛЭП во Владивостоке

Часть Владивостока в новогоднюю ночь осталась без света из-за запущенной под ЛЭП пневмохлопушки, сообщает РИА Новости.
Глава города Виталий Веркеенко написал в Facebook, что "на улице Горной при запуске частного фейерверка снайперски угодили в высоковольтную линию". "Извините за новогоднюю романтику", — добавил он.
Специалист по связям с общественностью филиала "Приморские электрические сети" АО "ДРСК" Татьяна Кравченко рассказала, что авария произошла из-за пневмохлопушки. На место выехали мастера, которые около часа ночи все наладили.
Жителей просят выбирать места при пуске салютов и петард — не делать это возле трансформаторных станций, под ЛЭП и так далее.
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