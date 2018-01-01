Залп новогоднего салюта попал в ЛЭП во Владивостоке

Глава города Виталий Веркеенко написал в Facebook, что "на улице Горной при запуске частного фейерверка снайперски угодили в высоковольтную линию". "Извините за новогоднюю романтику", — добавил он.

Специалист по связям с общественностью филиала "Приморские электрические сети" АО "ДРСК" Татьяна Кравченко рассказала, что авария произошла из-за пневмохлопушки. На место выехали мастера, которые около часа ночи все наладили.

Жителей просят выбирать места при пуске салютов и петард — не делать это возле трансформаторных станций, под ЛЭП и так далее.