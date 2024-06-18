Парень подозревается в серии поджогов, сообщает Telegram Baza.

В селе Шарлык произошли несколько пожаров — горели сараи, гаражи. На одной из улиц сгорел автомобиль, а на другой сразу восемь хозпостроек, указывает Lenta.ru. Когда на места происшествий приезжали огнеборцы, молодой человек снимал их работу на видео.

Впоследствии он рассказал, что с детства мечтал стать пожарным и хотел увидеть, как действуют при тушении пожаров настоящие сотрудники МЧС.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае удалось «поймать» первого в этом сезоне поджигателя леса.

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