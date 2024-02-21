21 февраля
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Происшествия

Россиянин погиб в такси по дороге в больницу

В Норильске 62-летний мужчина-инвалид поехал в больницу, по дороге ему стало плохо и он скончался.

Такси.
Такси.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

РБК сообщает, что СК завел уголовное дело из-за смерти мужчины.

Утром 16 февраля пострадавший отправился на плановый осмотр, ему пришлось вызвать такси. По словам супруги пострадавшего, водитель требовал, чтобы она пересела назад, на этом фоне возник конфликт. Водитель такси, применяя физическую силу, заставил супругов покинуть автомобиль.

Тогда семья вызвала другую машину, по дороге ему стало плохо и он умер.

Личность конфликтного водителя такси удалось установить, им оказался 50-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что барнаульский таксист распылил пассажирке в лицо перцовый баллончик.

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