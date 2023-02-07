7 февраля
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Происшествия

Россиянин погиб во время разрушительного землетрясения в Турции

Один россиянин погиб при землетрясении в Турции, сообщает ТАСС.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло накануне в Турции.

Подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны, в Сирии, в Израиле, столице Ливана Бейруте и Батуми в Грузии. Подземная волна докатилась и до Казахстана.

Сейсмослужбы зафиксировали после произошедшего стихийного бедствия более 300 афтершоков.

Спустя некоторое время зафиксировали новое мощное землетрясение.

Трагичные цифры

По последним данным, в Турции погибли более 3,3 тыс. человек, ранения получили более 20 тыс.

По информации сирийского Минздрава, жертвами стихии стали 812 человек, более 1,4 тыс. пострадали, указывает bfm.ru.

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