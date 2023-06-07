Россиянин покрылся сыпью после поимки червя-паразита на озере

Как предположил пострадавший, червь, которого он поймал, называется конский волос. Это опасный паразит, который может проникнуть в тело человека при купании.
Сыпь, по мнению екатеринбуржца, появилась из-за укусов водяных блох. Мужчина добавил, что она болит и чешется.
Гид-натуралист Дмитрий Галицын считает, что найденный червь совсем не опасен для человека. А покусать россиянина, по мнению эксперта, могли другие водные насекомые.
Ранее берег озера в Сибири усыпало мертвыми карасями. Массовый мор рыбы произошел в Новосибирской области.