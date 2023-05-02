Берег озера в Сибири усыпало мертвыми карасями

Житель Новосибирской области пожаловался на массовый мор рыбы в озере Клыгино.

Мужчина снял на видео усыпанный мертвыми карасями берег водоема.

По мнению автора ролика, это произошло из-за низкого уровня воды в озере, пишет АСТ 54. Также призвал местных жителей отреагировать на ситуацию.

Комментаторы отреагировали мгновенно — порадовались за ворон, которым есть чем полакомиться. Однако рыбаки совсем не разделяют этого оптимизма — и из-за низкого уровня воды, и из-за того, что столько рыбы погибло.

Ранее алтайские следователи начали проверку по сообщениям о массовой гибели рыбы. Тогда кто-то открыл задвижку и выпустил воду из искусственного озера.