2 мая
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Происшествия

Берег озера в Сибири усыпало мертвыми карасями

Житель Новосибирской области пожаловался на массовый мор рыбы в озере Клыгино.

Водоем. Озеро.
Водоем. Озеро.
СС0

Мужчина снял на видео усыпанный мертвыми карасями берег водоема.

По мнению автора ролика, это произошло из-за низкого уровня воды в озере, пишет АСТ 54. Также призвал местных жителей отреагировать на ситуацию.

Комментаторы отреагировали мгновенно — порадовались за ворон, которым есть чем полакомиться. Однако рыбаки совсем не разделяют этого оптимизма — и из-за низкого уровня воды, и из-за того, что столько рыбы погибло.

Ранее алтайские следователи начали проверку по сообщениям о массовой гибели рыбы. Тогда кто-то открыл задвижку и выпустил воду из искусственного озера.

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