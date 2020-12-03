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3 декабря
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Происшествия

Россиянин попытался убить четырех человек, обидевшись на прозвище «боевик»

В Нижегородской области задержали мужчину, который попытался зарезать четырех новых друзей, сообщает региональный СК.

Силуэт. Нож. Убийца
Силуэт. Нож. Убийца
СС0

Инцидент произошел вечером 1 декабря в городе Сергач. 39-летний мужчина сидел в квартире с новыми знакомыми.

«Обидевшись на оскорбления, высказанные в его адрес, нанес множественные ранения. После совершенного он скрылся», — рассказали в ведомстве.

44-летний мужчина скончался на месте происшествия, еще троих 53−55 лет госпитализировали в больницу.

Неоднократно судимый беглец позже сам пришел в полицию. Он пояснил, что товарищи назвали его «боевиком», когда он рассказал про службу в горячей точке.

Горячий нрав и несдержанность привели мужчину к обвинению «в покушении на убийство двух и более лиц».

Ранее в Свердловской области сварщик зарезал женщину, которая в шутку называла его советским космонавтом.

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