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Происшествия

Сварщик зарезал женщину из-за шутки про советского космонавта

В Свердловской области мужчину обвинили в убийстве женщины, которая в шутку называла его космонавтом, хотя он себя таковым не считал, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел в Талице утром 27 апреля 2020 года. 53-летний мужчина вместе с женщиной поднимал настроение алкоголем.

Гостья в шутку называла его космонавтом, намекая на срочную службу в космических войсках еще во времена СССР.

«Ну какой я космонавт, я служил в космических войсках лишь сварщиком», — отвечал мужчина.

Однако женщина не унималась, даже когда увидела в руках собутыльника нож, которым он собирался нарезать закуску.

«Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!» — выкрикнула дама, продолжая подшучивать.

Мужчина воспринял эти слова как руководство к действию и несколько раз воткнул нож в гостью, отчего та и скончалась.

О произошедшем он сам сообщил в полицию. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы в «космической колонии».

Ранее сибиряк после романтического пикника в Крыму зарезал возлюбленную, сбросив ее тело в «Долину привидений».

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