Сварщик зарезал женщину из-за шутки про советского космонавта

Инцидент произошел в Талице утром 27 апреля 2020 года. 53-летний мужчина вместе с женщиной поднимал настроение алкоголем.
Гостья в шутку называла его космонавтом, намекая на срочную службу в космических войсках еще во времена СССР.
«Ну какой я космонавт, я служил в космических войсках лишь сварщиком», — отвечал мужчина.
Однако женщина не унималась, даже когда увидела в руках собутыльника нож, которым он собирался нарезать закуску.
«Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!» — выкрикнула дама, продолжая подшучивать.
Мужчина воспринял эти слова как руководство к действию и несколько раз воткнул нож в гостью, отчего та и скончалась.
О произошедшем он сам сообщил в полицию. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы в «космической колонии».
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