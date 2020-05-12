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Происшествия

Россиянин распылил газ на бригаду «скорой» после просьбы убрать собаку

В Республике Бурятия задержали жителя Улан-Удэ, распылившего газовый баллон на медиков, попросивших убрать с дороги собаку, сообщает РИА «Новости».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Об инциденте сообщили в республиканской Росгвардии.

«Медицинские работники после оказания помощи выходили из подъезда многоквартирного жилого дома, когда им повстречался нетрезвый мужчина с собакой. На просьбу отойти мужчина вытащил баллончик и распылил газ на медиков и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации росгвардейцы задержали хулигана.

Им оказался ранее судимый 46-летний мужчина, его доставили в отдел полиции.

Ранее в Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу зараженного коронавирусом.

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