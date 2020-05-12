Россиянин распылил газ на бригаду «скорой» после просьбы убрать собаку

Об инциденте сообщили в республиканской Росгвардии.

«Медицинские работники после оказания помощи выходили из подъезда многоквартирного жилого дома, когда им повстречался нетрезвый мужчина с собакой. На просьбу отойти мужчина вытащил баллончик и распылил газ на медиков и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить», — рассказали в ведомстве.