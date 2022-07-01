1 июля
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Происшествия

Россиянин разбил бутылку вина о голову охранника стационара

В Челябинске будут судить местного жителя, обвиняемого в нападении на охранника, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в медучреждение, где лежала его бывшая супруга. Он купил цветы и вино, чтобы помириться.

Однако в связи охранник отказался его пропустить.

«Охранник попросил мужчину покинуть медучреждение. Однако он от своих намерений отказываться не стал, в связи с чем в присутствии посторонних лиц разбил стеклянную бутылку об голову охранника, причинив последнему легкий вред здоровью», — уточнили в пресс-службе.

Мужчине предъявлены обвинения в «Причинение легкого вреда здоровью человека» и «Хулиганстве», уточняет Газета.Ru. Вину в ходе предварительного следствия дебошир не признал. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее охранник и посетительница ТЦ подрались до сотрясения мозга из-за QR-кода.

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