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Жизнь

Охранник Эрмитажа сломал нос посетителю, замешкавшемуся при поиске QR-кода

В Санкт-Петербурге сотрудник Эрмитажа сломал нос мужчине, рассказала в своем Instagram известная фитнес-тренер Настя Миронова, пришедшая в музей с пострадавшим.

Один из залов Эрмитажа
Один из залов Эрмитажа
Всевлод Тарасевич/МАММ/МДФ/russfoto

Девушка отметила, что охранник внезапно напал на входе, когда ее спутник искал QR-код. После этого в музей вызвали полицию.

«Самое страшное в этой ситуации — это не человек, который сломал нос, а люди в комментариях, обиженные жизнью, которые радуются каждому случаю, когда люди попадают в такие ситуации», — написала петербурженка.

В Эрмитаже подтвердили нападение, назвав его «неприятным инцидентом» в первый день введения обязательного QR-кода.

«Между посетителем и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу», — говорится в сообщении.

В музее начали служебное расследование, работник полностью признал вину и «раскаивается за свои излишне эмоциональные действия».

«Объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе — с новым режимом работы музея. Сотрудник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности», — подчеркнули в сообщении.

В Эрмитаже принесли извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями происшествия.

Ранее жительница Барнаула рассказала, как увидела в Третьяковке и красивые картины, и мощный потоп с потолка.

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