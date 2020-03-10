Во всех подробностях: Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

Фильм находится в открытом доступе на YouTube. Как говорят создатели, эта прогулка с камерой — попытка запечатлеть один день из жизни музея.
«Для меня Эрмитаж — это особенный персонаж, главный герой нашего путешествия, который живет своей жизнью. В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени, и современной жизни, новейших технологий. Надеюсь, что зрители найдут время отвлечься от суеты и погрузиться в медитативную красоту», — рассказала режиссер проекта Аксинья Гог.
Фильм включил в себя оригинальные композиции Романа Литвинова (Mujuice), Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, хореографические перформансы, а также живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера.
«Кино подготовлено с использованием самых современных технологий, но при этом показывает классический музей и классическое искусство. Показывает, казалось бы, „обычный“ Эрмитаж, но под необычным углом. Все это — следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться. Это и есть современность», — рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.