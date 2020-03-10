Во всех подробностях: Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

Компания Apple сняла фильм-прогулку по Эрмитажу. Длится он пять часов. Одним кадром сняты 45 залов и более 600 видов искусства, пишет ТАСС.

Фильм находится в открытом доступе на YouTube. Как говорят создатели, эта прогулка с камерой — попытка запечатлеть один день из жизни музея.

«Для меня Эрмитаж — это особенный персонаж, главный герой нашего путешествия, который живет своей жизнью. В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени, и современной жизни, новейших технологий. Надеюсь, что зрители найдут время отвлечься от суеты и погрузиться в медитативную красоту», — рассказала режиссер проекта Аксинья Гог.

Фильм включил в себя оригинальные композиции Романа Литвинова (Mujuice), Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, хореографические перформансы, а также живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера.